У Новоселівці втопився посадовець В-Булуцької РДА

Харків. 10 липня. УНІАН. 9 липня під час купання втопився начальник управління фінансів Великобурлуцької райдержадміністрації Микола БАНДАР (1951 р.н.).

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, за даними свідків, це сталося під час обідньої перерви, близько 14.00, на водоймищі (водяному кар’єрі) в селі Новоселівка Великобурлууцького району.

За словами представника МНС, у четвер пошуки тіла М.БАНДАРА у воді виявилися безрезультатними. Сьогодні з 10-ї ранку організовано пошуки водолазною службою міста Куп’янська.

Обставини події встановлюються.