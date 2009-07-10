За тиждень зелений упав на 13 копійок

Харків. 10 липня. УНІАН. З 6 по 10 липня середній курс купівлі долара в українських банках зменшився на 13 коп. і сьогодні складає 7,69 грн./дол., продажу – на 14 коп. – до 7,76 грн./дол. Про це повідомляє Finance.ua.

З початку тижня середній курс купівлі євро зменшився на 18 коп. – до 10,79 грн./євро, продажу – на 23 коп. – до 10,90 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках з 6 по 10 липня майже не змінився і складає сьогодні 0,2312/0,2495 грн./рубль.

Столичні комерційні банки сьогодні купують долари в середньому на 11 коп. дешевше, ніж 6 липня, – по 7,69 грн./дол., продають – на 15 коп. дешевше – по 7,75 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в київських банках складає 10,72 грн./євро (зменшився на 14 коп.), продажу – 10,89 грн./євро (на 23 коп.).

Курс купівлі російського рубля в київських банках з початку тижня трохи зменшився і складає в середньому 0,2296/0,2513 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,65/7,75 грн., євро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,65/7,78 грн., євро – 10,50/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,70/7,75 грн., євро – 10,75/10,89 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 10 липня, складає: гривні до долара США – 7,6224, до євро – 10,663738, до російського рубля – 0,23904.