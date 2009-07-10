Аваков обіцяє нагодувати гостей Печенізького поля українським борщем

Харків. 10 липня. УНІАН. Гості VIII етнофестивалю «Печенізьке поле», який пройде 18 липня на березі Печенізького водосховища, зможуть скуштувати український борщ, який приготує голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

«Буду варить с поварятами и поварешками украинский борщ с пампушками», - пообіцяв всім постійним відвідувачам «Печенізького поля» керівник області.

Як нагадує сайт ОДА, минулого року на «Печенізькому полі» А.АВАКОВ приготував «Суп гороховий від губернатора». Куховарський етюд голови облдержадміністрації «потягнув» на 80 тисяч гривень - за одну порцію супу гурмани-меценати викладали від 100 до декілька тисяч гривень.

На виручені кошти було придбано мікроавтобус для Краснокутського дитбудинку.