У Металісті гратиме Шелаєв

Харків. 17 липня. УНІАН. Цього сезону за Металіст виступатиме 32-річний півзахисник Олег ШЕЛАЄВ, колишній гравець дніпропетровського Дніпра, а також національної збірної України, який минулого сезону виступав за криворізький Кривбас.

Як повідомляє прес-служба Металіста, О.ШЄЛАЄВ підписав з Металістом контракт на 2 роки.

За словами спортивного директора Металіста Євгена КРАСНИКОВА, термін угоди О.ШЕЛАЄВА з Дніпром завершився влітку ц.р., і перед підписанням контракту з Металістом, він отримав статус вільного агента.