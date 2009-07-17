«Харверст» вийшов на режим повного робочого тижня

Харків. 17 липня. УНІАН. ВАТ «Харківський верстатобудівний завод ім. Косіора» (Харверст) – один з найбільший в СНД виробників вальцешліфувальних та круглошліфувальних верстатів, що входить до Індустріальної групи УПЕК, вийшов на режим повного робочого тижня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УПЕК.

За словами генерального директора підприємства Володимира ПАРФЬОНОВА, керівництво заводу та Індустріальної групи УПЕК вирішило зосередити ресурси на виконанні наявних замовлень, навіть незважаючи на те, що частина з них оплачується нестабільно.

«Особливість нашого виробництва - тривалі терміни виготовлення продукції. Зокрема, вальцешліфувальний верстат може виготовлятися протягом двох років, і оплата, згідно з договорам, йде поетапно. Але сьогодні не всі замовники мають можливість своєчасно проплачувати етапи виготовлення устаткування. А нестабільне фінансування вело до нестабільної роботи нашого підприємства», - повідомив В.ПАРФЬОНОВ.

Така ситуація, за його словами, була небезпечна тим, що підприємство могло потрапити в «зачароване коло»: незакінчений етап роботи - замовникові нема за що платити - підприємство у відсутність обігових коштів простоює.

Тому, сказав він, ухвалено рішення зосередити ресурси на виконанні плану, для чого на заводі відновлений повний шестиденний робочий тиждень.

В.ПАРФЬОНОВ також повідомив, що, незважаючи на економічну кризу, продовжується робота зі створення на підприємстві власного сучасно оснащеного інженерного центру, впровадження нових технологій управління та реформування структури заводу.

Також, сказав він, буде продовжена реалізація програми комплексного технічного переозброєнню заводу.

Маркетингова робота заводу сьогодні спрямована на формування портфеля замовлень на 2010 рік та перспективне планування, яке має визначити пріоритети в розвитку продукції, що випускається.

Довідка УНІАН. ВАТ «Харківський верстатобудівний завод імені С.В.Косіора» (Харверст) спеціалізується на виготовленні шліфувального устаткування для металургійних заводів, підприємств важкого та середнього машинобудування, двигунобудування, суднобудування, легкої, харчової, автомобільної, тракторобудівної, підшипникової промисловості.

Індустріальна група УПЕК - одна з найбільших в Україні компаній, що спеціалізуються на машинобудівному бізнесі. Створена в 1995 р. Консолідований обсяг продажів підприємств групи в 2008 р. становив 1,25 млрд. грн.