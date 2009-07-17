У провідника потягу Донецьк-Москва відібрали 2 автомати Калашникова

Харків. 17 липня. УНІАН. Прикордонники Харківського загону вилучили 3 одиниці автоматичної зброї, яку контрабандою везли в Росію.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, 2 автомати, 1 пістолет-кулемет та 5 магазинів правоохоронці виявили під час оформлення на залізничному вокзалі Харкова потягу «Донецьк-Москва».

За його словами, автомати «АК-47», «АКС-47», 2 магазини до АК, пістолет-кулемет Сударєва, 3 магазини до нього та різноманітні допоміжні предмети, прикордонники виявили у міжстельовому просторі під час огляду одного з купе вагону.

Попередньою візуальною експертизою встановлено, що зброя бойова, зазначив прес-секретар.