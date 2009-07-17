Ющенко: я політик самодостатній, і я йду в Президенти
Тема “передачі влади” закрита
Президент України Віктор ЮЩЕНКО категорично відкидає варіант “передачі президентської влади”.
Як повідомили УНІАН у Головній служби інформаційної політики Секретаріату Президента з посиланням на прес-секретаря глави держави Ірину ВАННИКОВУ, про це В.ЮЩЕНКО заявив під час круглого столу з представниками регіональних засобів масової інформації, що відбувся у Державній резиденції «Синьогора» в Івано-Франківській області.
«Гра в технологічні прийоми - це невдалий підхід. Я йду в Президенти. Я політик самодостатній і цінності, які я сповідую, дають Україні майбутнє», - сказав Президент України.
Він підкреслив, що тема “передачі влади” для нього закрита, а відтак кожен із учасників виборів Президента має продемонструвати зрозумілу політичну позицію.
«Нація має право вибрати майбутнє своєї країни», - наголосив глава держави.