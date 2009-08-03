В Харківській області працівники УБОЗ затримали злочинну групу

В Харківській області працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали злочинну групу, що скоїла розбійний напад на АЗС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, працівники УБОЗ Головного управління МВС України в Харківській області викрили організоване злочинне угруповання, учасники якого на території регіону вчиняли розбійні напади, грабежі та крадіжки.

Організував та очолив злочинну групу уродженець Архангельської області Російської Федерації. До складу ОЗУ також увійшло четверо чоловіків, троє з яких вже притягувались до кримінальної відповідальності.

Як встановили оперативники УБОЗ, угруповання займалося розбійними нападами на водіїв престижних іномарок та крадіжками майна з автомобілів. Коли така діяльність перестала приносила бажаних прибутків, лідер ОЗУ, маючи в минулому досвід роботи на автозаправних станціях, запропонував своїм спільникам скоїти напад на АЗС. Об’єктом нападу стала АЗС у селищі Липці Харківській області. Зловмисники, у масках та камуфляжу, вночі увірвались до приміщення автозаправної станції та, погрожуючи її робітникам, обрізом мисливської рушниці, забрали з каси всі готівку і зникли. Обріз мисливської рушниці, з метою уникнення речових доказів, викинули у річку.

Наразі всіх учасників затримано та заарештовано, обріз мисливської рушниці знайдений та вилучений. Також встановлена причетність учасників злочинного угруповання до скоєння низки інших тяжких злочинів.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Цією статтею передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ведеться слідство.