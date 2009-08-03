У «Родовід Банку» почали видавати вклади: під відділеннями - натовп

У «Родовід Банку» сьогодні розпочали видавати депозитні вклади клієнтам, під відділеннями у Києві утворилися натовпи, передає кореспондент УНІАН.

Представники банку формують списки вкладників і призначають день і час отримання депозитів, проте багато клієнтів залишаються чекати під відділеннями можливості забрати вкладені кошти, не чекаючи обумовленого терміну.

Як повідомив УНІАН представник відділення «Родовід Банку» по вул. П.Сагайдачного, 17, що вийшов для формування списку вкладників, депозити видають в повному обсязі з урахуванням відсотків по них, проте забрати вклад достроково поки не можна.

Узяти коментарі у прес-службі банку на даний момент не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, з 3 серпня всі вкладники «Родовід Банку» матимуть вільний доступ до своїх вкладів. Про це заявила 31 липня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. Вона також повідомила, що буде нараховано всі відсотки по вкладах, і у понеділок, 3 серпня, ці суми також будуть доступні вкладникам.

«Всі банкомати, які є, - 226 банкоматів у банку і плюс всі банкомати, які використовує банк, - вони будуть відкриті з понеділка для зняття грошей без обмеження і лімітів. Можна буде зняти стільки, скільки ви захочете», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона наголосила, що гроші можна буде зняти в усіх відділеннях банку.

Довідка УНІАН. ВАТ «Родовід Банк» зареєстровано в 1990 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року складали 8,730 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 8,827 млрд. грн., зобов`язання - 8,942 млрд. грн. Статутний капітал банку - 783 тис. грн., власний капітал «мінус» 211,802 млн. грн.

За підсумками першого кварталу 2009 року чистий прибуток «Родовід Банку» склав 1,529 млн. грн.

«Родовід Банк» закінчив І півріччя зі збитками 1,51 млрд. грн. проти 54,9 млн. грн. прибутку роком раніше.

За даними банку, на 1 квітня 2009 р. основним його акціонером було ТОВ «РБ Капітал-груп», яке володіло 76,7798% акцій.

У середині липня Міністерство фінансів України стало власником 99,9721% (1 560 286 111 шт.) акцій банку.