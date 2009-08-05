Рівень телефонізації на Харківщіні зменшився на 4%

Рівень телефонізації населення Харківської області скоротився з 67 апаратів у розрахунку на 100 сімей в січні-червні 2008 р. до 63 апаратів протягом січня–червня поточного року. Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні статистики.

При цьому в міській місцевості рівень телефонізації зменшився з 78 до 72 апаратів, а у сільській місцевості – зріс з 27 до 28 апаратів на сімей.

За даними управління, станом на 1.07.2009 р. в цілому по області працювало 773,4 тис. основних телефонних апаратів, з них у міській місцевості – 708,4 тис. (91,6%), у сільській – 65,0 тис. (8,4%).

Телефонний зв`язок відомчих АТС, що має вихід на мережі загального користування, обслуговує 39,3 тис. абонентів (на 1.07.2008 р. - 38,5 тис.), з них 6,9 тисячі – домашні телефонні апарати (було 7,4 тис.).

Довідка УНІАН. Кількість абонентів мобільного зв`язку в регіоні у січні-червні 2008 р. проти відповідного періоду 2007 р. різко (на 40,2%) зросла до 3 834,6 тис. Проте у I півріччі поточного року в порівнянні з 6 місяцями минулого вона впала 2,3% - до 3 745,3 тис.