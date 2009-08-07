Смертність внаслідок ДТП зменшилась на чверть

У першому півріччі 2009 р. внаслідок нещасних випадків, пов’язаних з транспортом, у Харківській області загинуло 144 особи (у т. ч. в м. Харкові - 55), що на 50 осіб, або на 25,8% менше, ніж у січні-червні минулого року. Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні статистики.

За його даними, 64 загиблих або 44,4% – це особи, що знаходились під час аварії у легковому автомобілі, а 96 осіб або 37,5% – це загиблі пішоходи, що потерпілі внаслідок наїзду на них.

В управлінні відмічають значне зменшення кількості загиблих велосипедистів та мотоциклістів у порівнянні з першим півріччям 2008 року – на 42,9% (з 7 до 4) та 27,3% (з 22 до 16) відповідно.

Як зазначили в облстаті, серед загиблих у ДТП переважають чоловіки працездатного віку – 90 осіб або 62,5%. Жінок загинуло 36, в тому числі у працездатному віці – 23. Кількість загиблих дітей зменшилась з 5 до 4 за січень-червень п.р.

Довідка УНІАН. Дорожньо-транспортні пригоди відносяться до неприродних причин смерті і займають одне з перших місць у структурі зовнішніх причин смерті.

За 6 місяців 2009 року в області внаслідок нещасних випадків, вбивств, самогубств та інших зовнішніх дій у побуті загинуло 1429 осіб, що на 18,3% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому питома вага зовнішніх причин смерті у загальній кількості померлих складала 6,4%.