Українським клубам стали відомі суперники у Лізі Європи

Українським клубам сталі відомі суперники в плей-оф раунді Ліги Європи УЄФА з футболу.

Пари були визначені за результатами жеребкування, яке відбулося в штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія).

Донецький «Металург» на цій стадії турніру зіграє проти австрійської «Аустрії», «Шахтареві» протистоятиме турецький «Сівасспор», «Металіст» (Харків) померяється силами зі «Штурмом» (Австрія), а полтавська «Ворскла» змагатиметься з «Бенфікою» (Португалія).

«Металург» і «Шахтар» свої перші матчі проведуть удома, а «Металіст» і «Ворскла» зіграють на виїзді.

Перші матчі будуть зіграні 20 серпня, ігри-відповіді пройдуть 27 серпня, окрім гри за участю «Шахтаря», який, враховуючи участь у матчі за Суперкубок УЄФА 28 серпня в Монако проти іспанської «Барселони», зіграє зі своїм суперником 25 серпня.

За результатами цих ігор 38 переможців плей-оф раунду Ліги Європи і 10 невдах плей-оф раунду Ліги чемпіонів УЄФА складуть 48 учасників групового етапу.