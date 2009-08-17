Результати 1/16 Кубку України з футболу
00:15, 17 серпня 2009Харьків
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Ворскла вилітає
Харків. 17 серпня. УНІАН. Закінчилися матчі 1/16 Кубку України з футболу.
ФК Полтава - Фенікс-Іллічівець 0:2
Сталь (Дніпродзержинськ) - Таврія 0:4
Шахтар (Свердловськ) - Іллічівець 1:3
Миколаїв - Кримтеплиця 0:1
Закарпаття - Дніпро 2:3
Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) - Металург Д 1:1 (за пенальті 2:4)
ФК Харків - Карпати 1:5
Енергетик (Бурштин) - Металіст 0:1
Єдність (Плиски) - Нива (Тернопіль) 2:1
Арсенал - Динамо 1:2
Сталь (Алчевськ) - Чорноморець 1:0
ЦСКА - Оболонь 3:3 (за пенальті 2:4)
Дністер - Шахтар 1:6
ПФК Олександрія - Волинь 2:3
Кривбас - Зоря 5:0
Ворскла - Металург З 2:3. Металург зрівняв рахунок за три хвилини до кінця гри і вийшов уперед в додатковий час.
Переможці проходять до 1/8.
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