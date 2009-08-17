У вівторок частина Ленінського р-ну залишиться без води

Харків. 17 серпня. УНІАН. Тимчасово припиняється водопостачання частини Ленінського району

Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на КП «ВТП «Вода».

За інформацією підприємства, у зв`язку з ліквідацією пошкодження на магістральному водогоні діаметром 800 мм на вул. Полтавський Шлях, 128, завтра, 18 серпня, з 9.00 до 20.00 буде припинено водопостачання частини Ленінського району, розташованої вище Південного вокзалу і обмеженої вул. Полтавський Шлях, залізницею, вул. Таганською, вул. Новий Побут, вул. Алуштинською, вул. Лагерною, вул. Золочівською та вул. Полтавський Шлях.

На час проведення аварійно-відновлювальних робіт питну воду будуть підвозити автоцистернами. Їх дислокація: вул. Полтавський Шлях,148 і 190, вул. Соціалістична, 60-68, вул. Іллінська, 59-61.

Тел. для довідок: 712-08-40.