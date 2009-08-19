Катерина Бондаренко перемогла третю ракетку світу
09:26, 19 серпня 2009Харьків
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Турнір у Торонто
Харків. 19 серпня. УНІАН. Харків’янка Катерина БОНДАРЕНКО здобула чергову перемогу на тенісному турнірі WTA Roger Cup, який проходить у Торонто (Канада).
Зустріч українки з колишньою першою і нинішньою третьою ракеткою світу американкою Вінас УІЛЬЯМС завершилася з рахунком 1:6, 7:5, 6:4.
Ця перемога стала для К.БОНДАРЕНКО четвертою за чотири дні турніру (включаючи кваліфікацію), повідомляє сайт «Сапронов-теніс».
Наступною суперницею Катерини стане переможець пари Агнеш ШАВАЙ (Угорщина) – Агнешка РАДВАНСЬКА (Польща).
Матч відбудеться в середу.
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