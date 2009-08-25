Азербайджанському генералу присвоєно звання Героя козацького народу

Харків. 25 серпня. УНІАН. Міжнародна академія козацтва присвоїла генерал-полковнику Міршахіну ІСМАЇЛОВУ, першому заступнику Представництва Всесвітнього Конгресу азербайджанців в Україні (ПВКАУ), звання Героя козацького народу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ПВКАУ, президент МАК Михайло ЯКИМЕНКО відзначив, що це звання є вищим козацьким званням і присвоюється за видатні заслуги перед Україною.

У прес-службі зазначили, що це ж звання отримав і Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Нагадаємо, що Міршахіну ІСМАЇЛОВУ належить ідея про введення українського національного костюму для членів Почесної варти. Ця ініціатива була підтримана Президентом України. Для розгляду цього питання при Головному штабі Збройних сил України створена спеціальна комісія.