Укрзалізниця сподівається на повну оплату свої послуг

Харків. 26 серпня. УНІАН. Укрзалізниця сподівається, що наступного фінансового року в повному обсязі будуть відшкодовуватися збитки залізниці за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.

Про це, як передає кореспондент УНІАН, повідомив журналістам генеральний директор Укрзалізниці Михайло КОСТЮКпід час перебування у Куп’янську.

За його словами, від шкодування витрат на здійснення перевезень пільгових пасажирів у приміському сполученні залишається великою проблемою. Місцеві органи влади, які згідно чинного законодавства мають за рахунок державної субвенції компенсувати втрати перевізників від безкоштовного проїзду у приміському транспорті всіх категорій пільговиків, не повністю покривають витрати транспортників.

М.КОСТЮК повідомив, що Укрзалізниця напрацьовує нові технології розрахунків, які буде запропоновано уряду.

Довідка. До приміських належать перевезення за маршрутами завдовжки до 50 кілометрів незалежно від адміністративно-територіального поділу регіону.