Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,29 - 8,45 грн.

Харків. 26 серпня. УНІАН. На 26 серпня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,35 грн. (продаж - 8,55 грн.), євро - 11,95 грн. (12,2 грн.), Базис - 8,29 (8,3), 11,9 (12,2), Меркурій - 8,35 (8,48), 11,95 (12,15), Реал-банк - 8,45 (8,53), 12,08 (12,23) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 26 серпня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 796.3300 (на 25 серпня – 794.0000), 100 EUR – 1140.6631 (на 25 серпня – 1137.8020), 10 RUR – 2.5245 (на 25 серпня – 2.4856).

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