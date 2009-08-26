Завтра на Сході тепло, без опадів

Харків. 26 серпня. УНІАН. 27 серпня на території України за прогнозами синоптиків очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на Лівобережжі 7-12°; вдень 25-30°, на Закарпатті та Одещині до 32°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 16-21°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на Київщині утримається невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі по області 12-17°, вдень 25-30°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.

26 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 21-23°, в Дніпрі біля Києва 20°.