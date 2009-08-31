Луценко натякнув, що СБУ має зайнятися Богословською
За «Хватит делить Севастополь!»
Харків. 31 серпня. УНІАН. Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка дивує, чому СБУ досі не притягнула до відповідальності за замах на територіальну цілісність України політика, який агітує за спільне українсько-російське управління Севастополем. Про це Луценко заявив 29 серпня, перебуваючи на Львівщині, передає агенція ZIK.
«Я нещодавно повернуся з Севастополя, де все місто завішане білбордами одного з політиків, який агітує за спільне управління Севастополем Україною та Росією. Мене дивує, чому досі СБУ не притягнула цього політика за замах на територіальну цілісність України», – сказав Луценко.
За повідомленнями ЗМІ, кандидат у Президенти Інна Богословська розмістила в Криму білборди з написом: «Хватит делить Севастополь! Дадим ему статус украино-российской территории! Інна Богословська».