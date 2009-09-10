Дев`ятикласники Харківщини мають один підручник на п’ятьох (доповнена)

Харків. 10 вересня. УНІАН. Учні дев’ятих класів Харківської області забезпечені підручниками лише на 22,4%. Про це у телефонній розмові повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника Головного управління освіти та науки Харківської ОДА Володимир ІГНАТЬЄВ.

Він поінформував, що планом завозу підручників до Харківської області передбачене надходження підручників для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у кількості 430 тис. 150 примірників для україномовних шкіл та 83 тис. 750 примірників для російськомовних. На сьогодні надійшло 115 тис. 171 примірник, що становить 22,4% від плану.

В.ІГНАТЬЄВ сказав, що функція забезпечення учнів загальноосвітніх закладів підручниками «повністю належить до Міністерства освіти і науки. Всі закупівлі, тендери, розрахунки проводять вони. Ми отримуємо готову продукцію, ми отримуємо підручники».

Говорячи по причини браку підручників у 9-х класах, В.ІГНАТЬЄВ наголосив, що ця ситуація склалася з технічних причин. «Підручники почали друкуватися пізно. Вони стараються, але виробництва і потужностей не вистачає», - сказав В.ІГНАТЬЄВ. Він наголосив, що жодної провини у цьому місцевої влади немає. «Все, що залежить від нас, ми одразу робимо. Ми одразу нові надходження розвозимо по районах. Нам була вказівка, щоб жодний підручник жодного дня не лежав на перевалочних базах», - сказав він.

За його словами, така проблема має характер щорічної. Водночас В.ІГНАТЬЄВ зауважив, що «проведена низка селекторних нарад під головуванням заступника міністра, і цьогорічна ситуація навіть краща».

В.ІГНАТЬЄВ додав, що найкраща ситуація з підручниками у 1–8 класах, де показник забезпеченості становить майже 100%.

За словами В.ІГНАТЬЄВА, станом на 7 вересня 2009 року забезпеченість підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківщини становить 76,8% по україномовній школі та 78% по російськомовній.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Міністерство освіти і науки повідомило, що станом на 31 серпня 2009 року на видання, придбання і доставку підручників та посібників направлено стовідсоткове фінансування відповідно до затверджених асигнувань на січень-серпень 2009 року у сумі 129126,3 тис. грн.