Сьогодні вночі горів склад Канатного заводу

Пожежу гасили 5 годин

Харків. 10 вересня. УНІАН. Сьогодні вночі сталася пожежа на території Канатного заводу. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, горіла покрівля складу матеріальних цінностей. На момент прибуття площа пожежі становила близько 300 кв. метрів. Гасіння тривало 5 годин – з 1-ї ночі до 6-ї ранку. Рятувальникам вдалося відстояли основну частину складу. Причина пожежі та збитки встановлюються.

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