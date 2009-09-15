Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,3 - 8,53 грн.

Харків. 15 вересня. УНІАН. На 15 вересня комерційні банки Харкова встановили на 15 вересня такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 8,4 грн. (продаж - 8,67 грн.), євро - 12,4 грн. (12,7 грн.), Базис - 8,3 (8,48), 12,35 (12,64), Реал-банк - 8,53 (8,63), 12,45 (12,63) відповідно. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив на 15 вересня такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.6900 (на 14 вересня – 799.7400) 100 EUR – 1164.4286 (на 14 вересня – 1167.1406) 10 RUR – 2.5912 (на 14 вересня – 2.6029).

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