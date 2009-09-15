Падіння обсягів промвиробництва на Харківщині сягнуло 27%

Харків. 15 вересня. УНІАН. Падіння обсягів промислового виробництва в Харківській області сьогодні становить близько 27%.

Проте, як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, керівник області Арсен АВАКОВ не схильний драматизувати ситуацію, що склалася.

Губернатор сподівається, що зараз економічна криза в Україні досягла свого дна, і країна, а разом з нею й Харківська область, почне поступово підніматися.

«ВВП України ліг майже на 20%, в Харківській області падіння обсягів промислового виробництва становить близько 27%. Звідси й виходимо - як почувається економіка. Вона в достатньо серйозній кризі», - сказав А.АВАКОВ, але додав, що він не схильний драматизувати ситуацію.

«Я не закликаю і не прихильник відчаю - «все пропало» і апокаліпсичних прогнозів, але прихильник того, що завжди потрібно знати правду - як ідуть справи і, виходячи з цього, тверезо оцінювати ситуацію та робити конкретні кроки», - заявив губернатор.

На його думку, ключовою проблемою України є найсерйозніша політична дестабілізація.

«Ми, на відміну від західних країн, реагуємо так - якщо в країні криза, значить саме час рвати один одному волосся і кидатися в парламенті стільцями. Я вважаю, що криза - це загальний «ворог біля воріт», і під час кризи потрібно забути міжусобиці і займатися боротьбою з кризою. Цього зараз не відбувається, більше того, у нас, на жаль, ще й вибори настигли», - зазначив А.АВАКОВ

Він вважає, що за умови політичної стабільності ситуація в Україні швидко стабілізується.

«Якщо у нас буде політична стабільність найближчими півроку, можу з упевненістю сказати, що інфраструктура економіки України, а Харківської області особливо, дозволить пережити об`єктивні труднощі і повернутися до прекрасної і адекватної роботи», - підсумував А.АВАКОВ.