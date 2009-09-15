Завтра частина Харкова залишиться без води

Харків. 15 вересня. УНІАН. Завтра у деяких частинах Жовтневого, Київського та Ленінського районів Харкова частково буде припинено водопостачання, або воно відбуватиметься зі зниженим тиском.

Як повідомляє Kharkiv EURO з посиланням на сайт Харківської міськради, подача води буде припинена 16 вересня з 8.00 до 24.00.у зв`язку з проведенням планово-попереджувального ремонту водогінних мереж.

Це стосується:

частини Жовтневого району, обмеженої Полтавським шляхом, вул. Володарського, вул. Старомалооснов`янською, залізничною колією, р. Лопань до вул. Жовтневої Революції, Нетеченською наб., р. Лопань до Полтавського шляху;

частини Київського району – сел. П’ятихатки, сел. Лісне, організацій та установ, розташованих по проспекту Академіка Курчатова.

Водопостачання частини Ленінського району, обмеженої Полтавським шляхом, вул. Червоноармійською, вул. Чоботарською, вул. Енгельса, вул. Піскунівською, Лопанською набережною до Полтавського Шляху, буде відбуватися зі зниженим тиском.