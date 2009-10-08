Опалення в Харкові розпочнеться залежно від погоди - Добкін

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Забезпечення теплом у Харкові відбуватиметься залежно від погоди, повідомляє Kharkiv EURO.

За інформацією сайту Харківської міськради, про це поінформував міський голова Михайло ДОБКІН.

За його словами, міська влада суворо дотримуватиметься чинного законодавства, яке вимагає включати опалення в тому випадку, якщо середньодобова температура повітря не перевищує +8ºС.

«Якщо змусить погода, ми почнемо подавати тепло. Спочатку власними силами наших котельних, потім – підключаючи до цього ТЕЦ-3 і ТЕЦ-5. За один день ми всіх не обігріємо – це нереально, такого ніколи не було. Але тиждень-два-три – і залежно від погоди й наших можливостей ми тепло розганятимемо і триматимемо необхідну температуру. У мене невеликі побоювання щодо можливих збоїв у графіку подачі тепла», - сказав М.ДОБКІН.

На сьогодні теплом у Харкові вже забезпечені пологові будинки та дитячі садки: «Ми підключатимемо і школи, якщо до нас надходитимуть заявки від керівників цих навчальних закладів», - зазначив міський голова.