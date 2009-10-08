Харківський аеропорт оснастять новітньою системою обробки багажу

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Оператор Міжнародного аеропорту «Харків» компанія New Systems АМ (входить до складу групи DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО) підписала з німецькою компанією Vanderlande Industries - постачальником сучасних систем обробки багажу - угоду про закупівлю відповідного устаткування для потреб харківського аеропорту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, придбання і установка системи обробки багажу Vanderlande Industries заплановані в рамках загального проекту реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» у зв`язку з підготовкою міста до Євро-2012 і стануть черговим етапом у його розвитку та дозволять істотно підвищити якість обслуговування пасажирів.

Продуктивність вказаної системи - 720 одиниць багажу на годину. Система включає 12 модулів перевірки, інтеграцію на 2 скринінгових машинах, мультифункціональне резервування, автоматичне сортування до третього рівня безпеки, а також відділення для внутрішніх і міжнародних рейсів. Крім того, до неї входять 2 конвеєри, один - для внутрішніх, та один - для міжнародних рейсів. Визначальна особливість упроваджуваної системи обробки - мобільність, яка передбачає здатність до розширення, створення додаткових пунктів реєстрації, терміналів прибуття. Загальна сума інвестицій DCH в придбання системи становить 1,5 млн. євро.

За словами генерального директора компанії New Systems АМ Володимира ВАСИЛЬЧЕНКА, «установка системи дозволить значно збільшити пропускну спроможність аеропорту на прильоті - вильоті, оптимізувати регулювання пасажиропотоку і, таким чином, забезпечити пасажирам Міжнародного аеропорту «Харків» європейський рівень сервісу».

Довідка УНІАН. DCH - одна з найбільших і таких, що найдинамічніше розвиваються бізнес-групп України, яка має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, впливовий український бізнесмен, входить в ТОП-10 найбільш спроможних українців (за версією журналу «Кореспондент», 2009 р.), генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012.

Група DCH консолідує велику частину активів однієї із найстаріших і найпотужніших ФПГ України - Групи «Укрсиббанк». Активи DCH представлені промисловими підприємствами, будівельними і девелоперськими компаніями, фінансовими установами та ін. З 2007 р. Група реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків».

Група DCH в особі компанії New Systems AM є оператором реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків» і одноосібним інвестором реконструкції аеровокзального комплексу, що передбачає спорудження нового терміналу та модернізацію того, що існує (інвестором аеродромного комплексу є держава). Об`єкт реконструюється згідно з бізнес-планом, розробленим компаніями Airport Consulting Vienna (Австрія) та Airport Research Center (Німеччина).

Завдяки зусиллям DCH після реконструкції Харків отримає сучасний міжнародний аеропорт, здатний приймати різні повітряні судна аж до літаків типу Airbus A-320 і Boeing B-737. Новий термінал загальною площею понад 20 тис. кв.м. дозволить до 2011 р. збільшити обслуговування пасажиропотоку до 650 тис. осіб. Планується також реконструкція готелю аеропорту і створення сучасного паркінгу закритого типу. Крім того, згідно з вимогами УЄФА, будуть споруджені офісні приміщення, кімнати очікування для водіїв, місця вітання тощо. Проект передбачає забезпечення розділення уболівальників, що прибувають, якщо така необхідність виникатиме.

Фото Kharkiv EURO