В суботу матч Україна - Англія: на кого ставлять букмекери

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Букмекери дійшли думки, що в суботньому матчі, 10 жовтня, групового відбіркового турніру Чемпіонату світу-2010 з футболу між збірними України та Англії явного фаворита не буде, повідомляє Kharkiv EURO.

Зокрема, авторитетна букмекерська контора William Hill дає однакові коефіцієнти на перемогу команд - 2,40 до 1 (що менший коефіцієнт, то більша вірогідність події).

Нічийний результат у William Hill оцінили в 3,40 до 1.

Фахівці Bwin віддають трохи більше шансів на перемогу підопічним Фабіо КАПЕЛЛО. Перемогу англійців оцінили у 2,45, тоді як на виграш українців пропонується коефіцієнт 2,6. Вірогідність нічиєї ще менша - 3,45.

В суботу, 10 жовтня. збірна України з футболу проведе вирішальний матч відбіркового турніру ЧС-2010 проти команди Англії. Гра пройде в Дніпропетровську на «Дніпро-арені». У цьому протистоянні підопічних Олексія МИХАЙЛИЧЕНКА влаштовує лише перемога. Вона збереже Україні шанс посісти друге місце у групі і вийти у плей-офф турніру.

У випадку, коли в завтрашньому поєдинки українська команда не отримає перемогу, ситуацію може врятувати лише перемога казахів над хорватами, які грають з нами в одній групі.

Перемігши англійців, збірна України забезпечить собі не лише сатисфакцію за поразку у квітні 2009 року в Англії, а й заробить непогані призові. За неофіційною інформацією, за вихід у плей-офф гравці і тренерський штаб отримають $1 млн.

Щодо трансляції поєдинку, то українці зможуть побачити матч у прямому ефірі о 19.15 на ТРК «Україна» та на каналі «Футбол».

Водночас цікавий факт, що англійські уболівальники вперше за багато років не зможуть дивитися матч своєї команди по телебаченню. Жоден з британських телеканалів не висловив зацікавленості в показі, оскільки зустріч розпочнеться у незручний для місцевих глядачів час. Поєдинок транслюватимуть лише в Інтернеті і кінотеатрах.

Вболівальники за право дивитися гру в Мережі виклали 4,99 фунта стерлінгів, заплативши до середи. У день матчу «інтернет-квиток» коштуватиме 12 фунтів.