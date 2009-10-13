У Харкові таксисти стали «загинати» ціни

Харків. 13 жовтня. УНІАН. У Харкові таксисти піднімають ціни у зв’язку зі страйком водіїв міських трамваїв і тролейбусів.

Як передає кореспондент УНІАН, який досліджував ситуацію, це більше торкається приватних таксистів, які в основному підвозять пасажирів до метро, - там, де через акцію протесту цими днями не ходить міський електротранспорт.

Вартість проїзду у приватних таксистів зросла на 30-35%, але мало хто запитує про це – люди хочуть їхати, і в години «пік» навіть виникають черги до машин.

Водії маршрутних автобусів скаржаться на переповненість пасажирами та знервованість людей.

Вчителі шкіл і викладачі вузів, зокрема, говорять, що почастішали запізнення школярів і студентів на заняття, є зриви уроків і лекцій. Самі викладачі і вчителі також скаржаться на складність дістатися до роботи. Люди також дивуються, що в самому метро інтервали руху поїздів іноді сягають 6-8 хвилин.

Люди зазначають, що тепер, аби потрапити на роботу, треба витратити в 1,5 – 2 рази більше часу, ніж зазвичай.

Влада Харкова, яка раніше повідомляла про свою підтримку страйкуючого комунального підприємства «Міськелектротранас», сьогодні не розміщує коментарів на своєму офіційному сайті.

Ходять, зокрема, чутки, що акцію протесту зініціювали власники «маршруток» - щоб потіснити конкурентів – міський електротранспорт – і заробити на цьому.

Тим часом, безстроковий страйк, розпочатий у Харкові 9 жовтня колективом ХКП «Міськелектротранс», вже триває п’ятий день.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник голови профкому «Міськелектротрансу» Тамара КАДНОВА, на цей час гроші для виплати зарплат на підприємство не надійшли, а напередодні акції протесту колектив на зборах проголосував за те, що повернення заборгованості із зарплати за 5 місяців буде головною умовою для продовження роботи.

«Всі з’являються на робочі місця, але трамваї і тролейбуси на лінії не виходять», - сказала Т.КАДНОВА.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня колектив ХКП «Міськелектротранс» оголосив безстроковий страйк. У п’ятницю на маршрути повністю не вийшли трамваї і тролейбуси – працівники «Міськелектротрансу» відновили акцію протесту з вимогами погасити борги із зарплати. 9 жовтня не приступили до роботи всі чотири - два тролейбусні і два трамвайні – депо Харкова, роботу призупинили 2421 із 3630 працівників підприємства – в основному водії і кондуктори. На лінії загалом не вийшли 233 трамваї і 179 тролейбусів. За даними профкому підприємства, зарплата не виплачується з травня цього року. Загальна сума боргу із зарплати на сьогодні становить близько 30 млн. грн.. Загалом керівництво «Міськелектротрансу» очікує отримати близько 38 млн. грн., враховуючи інші свої обов’язкові витрати.

10 жовтня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення Міністру праці та соціальної політики Людмилі ДЕНИСОВІЙ, міністру з питань житлово-комунального господарства Олексію КУЧЕРЕНКУ, виконуючому обов’язки міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ, а також голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ та меру Харкова Михайлу ДОБКІНУ вжити невідкладних заходів для погашення заборгованості із зарплати працівникам ХКП «Міськелектротранс».