У Харкові згорів 81-річний чоловік

Харків. 13 жовтня. УНІАН. У Харкові під час пожежі згорів чоловік 1928 року народження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася в одній з квартир багатоквартирного одноповерхового будинку.

Будинок старої забудови, безліч разів добудовувався та переплановувався, тому його планування було досить заплутане, що ускладнювало гасіння пожежі.

Рятівники, що прибули за мить після виклику, побачили, що квартира горить повністю на всіх 40 квадратних метрах її площі. Вогонь загрожував сусіднім квартирам, тому на гасінні були задіяні 3 пожежних підрозділи на автоцистернах.

Після локалізації пожежі в приміщенні під уламками згорілих конструкцій було знайдено тіло господаря, повідомили у прес-службі.

Причина пожежі з’ясовується.