Результати матчів ЧС-2010 з футболу
Україна потрапляє до плей-офф
Харків. 15 жовтня. УНІАН. Завершилися останні матчі групового етапу Чемпіонату світу з футболу.
Група 1
Португалія – Мальта 4:0
Швеція – Албанія 4:1
Данія – Угорщина 0:1
1-е місце зайняла Данія - 21 очко, до плей-офф вийшла Португалія - 19.
Швеція 18, Угорщина 16, Албанія 7, Мальта 1
Група 2
Латвія – Молдова 3:2
Греція – Люксембург 2:1
Швейцарія – Ізраїль 0:0
1-е місце зайняла Швейцарія з 21 очком, до плей-офф вийшла Греція - 20.
Латвія 17, Ізраїль 16, Люксембург 5, Молдова 3
Група 3
Чехія – П.Ірландія 0:0
Сан-Маріно – Словенія 0:3
Польща – Словаччина 0:1
1-е місце зайняла Словаччина з 22 очками, до плей-офф вийшла Словенія - 20.
Чехія 16, Північна Ірландія 15, Польща 11, Сан-Маріно 0.
Група 4
Ліхтенштейн – Уельс 0:2
Німеччина – Фінляндія 1:1
Азербайджан – Росія 1:1
1-е місце зайняла Німеччина - 26 очок, до плей-офф вийшла Росія - 22.
Фінляндія 18, Уельс 12, Азербайджан 5, Ліхтенштейн 2.
Група 5
Естонія – Бельгія 2:0
Туреччина – Вірменія 2:0
Боснія і Герцеговина – Іспанія 2:5
1-е місце зайняла Іспанія - 30 очок, у плей-офф вийшла БіГ - 21.
Туреччина 15, Бельгія 10, Естонія 8, Вірменія 4
Група 6
Андорра – Україна 0:6
Англія - Білорусь 3:0
Казахстан - Хорватія 1:2
1-е місце зайняла Англія - 27 очок, до плей-офф виходить Україна - 21.
Хорватія 20, Білорусь 13, Казахстан 6, Андорра 0
Група 7
Румунія – Фарери 3:1
Литва – Сербія 2:1
Франція – Австрія 3:1
1-е місце зайняла Сербія - 22 очки, до плей-офф виходить Франція - 21.
Австрія 14, Литва 12, Румунія 12, Фарери 4
Група 8
Ірландія – Чорногорія 0:0
Болгарія – Грузія 6:2
Італія – Кіпр 3:2
1-е місце зайняла Італія - 24 очки, до плей-офф виходить Ірландія - 18.
Болгарія 14, Кіпр 9, Чорногорія 9, Грузія 3
Група 9
1-е місце зайняла Голландія - 24 очки.
Норвегія 10, Шотландія 10, Македонія 7, Ісландія 5.
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До фінальної стадії Чемпіонату світу, який почнеться в ПАР 11 червня 2010 р., вийдуть 13 європейських команд.
Переможці дев`ятьох відбіркових груп виходять у фінальний етап безпосередньо, а вісім команд, що посіли другі місця, розіграють між собою ще чотири путівки.
Африка делегує шість збірних, включаючи господарів турніру. Північна, Південна і Центральна Америка будуть представлені вісьмома командами, а решту п`ять путівок одержить команди Азії й Океанії.