Результати матчів ЧС-2010 з футболу

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Завершилися останні матчі групового етапу Чемпіонату світу з футболу.

Група 1

Португалія – Мальта 4:0

Швеція – Албанія 4:1

Данія – Угорщина 0:1

1-е місце зайняла Данія - 21 очко, до плей-офф вийшла Португалія - 19.

Швеція 18, Угорщина 16, Албанія 7, Мальта 1

Група 2

Латвія – Молдова 3:2

Греція – Люксембург 2:1

Швейцарія – Ізраїль 0:0

1-е місце зайняла Швейцарія з 21 очком, до плей-офф вийшла Греція - 20.

Латвія 17, Ізраїль 16, Люксембург 5, Молдова 3

Група 3

Чехія – П.Ірландія 0:0

Сан-Маріно – Словенія 0:3

Польща – Словаччина 0:1

1-е місце зайняла Словаччина з 22 очками, до плей-офф вийшла Словенія - 20.

Чехія 16, Північна Ірландія 15, Польща 11, Сан-Маріно 0.

Група 4

Ліхтенштейн – Уельс 0:2

Німеччина – Фінляндія 1:1

Азербайджан – Росія 1:1

1-е місце зайняла Німеччина - 26 очок, до плей-офф вийшла Росія - 22.

Фінляндія 18, Уельс 12, Азербайджан 5, Ліхтенштейн 2.

Група 5

Естонія – Бельгія 2:0

Туреччина – Вірменія 2:0

Боснія і Герцеговина – Іспанія 2:5

1-е місце зайняла Іспанія - 30 очок, у плей-офф вийшла БіГ - 21.

Туреччина 15, Бельгія 10, Естонія 8, Вірменія 4

Група 6

Андорра – Україна 0:6

Англія - Білорусь 3:0

Казахстан - Хорватія 1:2

1-е місце зайняла Англія - 27 очок, до плей-офф виходить Україна - 21.

Хорватія 20, Білорусь 13, Казахстан 6, Андорра 0

Група 7

Румунія – Фарери 3:1

Литва – Сербія 2:1

Франція – Австрія 3:1

1-е місце зайняла Сербія - 22 очки, до плей-офф виходить Франція - 21.

Австрія 14, Литва 12, Румунія 12, Фарери 4

Група 8

Ірландія – Чорногорія 0:0

Болгарія – Грузія 6:2

Італія – Кіпр 3:2

1-е місце зайняла Італія - 24 очки, до плей-офф виходить Ірландія - 18.

Болгарія 14, Кіпр 9, Чорногорія 9, Грузія 3

Група 9

1-е місце зайняла Голландія - 24 очки.

Норвегія 10, Шотландія 10, Македонія 7, Ісландія 5.

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До фінальної стадії Чемпіонату світу, який почнеться в ПАР 11 червня 2010 р., вийдуть 13 європейських команд.

Переможці дев`ятьох відбіркових груп виходять у фінальний етап безпосередньо, а вісім команд, що посіли другі місця, розіграють між собою ще чотири путівки.

Африка делегує шість збірних, включаючи господарів турніру. Північна, Південна і Центральна Америка будуть представлені вісьмома командами, а решту п`ять путівок одержить команди Азії й Океанії.