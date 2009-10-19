Результати 10-го туру Чемпіонату України з футболу

Лідирують Динамо, Шахтар, Дніпро

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 10-й тур Чемпіонату України з футболу. Таврія - Арсенал 2:2 (Ідахор 47, Гігіадзе 60 пен. - Єщенко 14, Воробей 52) Шахтар - Карпати 5:1 (Фернандіньо 6 пен., 58, Жадсон 14 пен., Луїс Адріано 77 пен., 87 - Голодюк 68) Іллічівець - Металіст 0:2 (Жажа 6, 58) В суботу зіграли: Динамо - Оболонь 2:1 (Мілевський 73, Шевченко 79 - Яворський 72) Чорноморець - Закарпаття 2:0 (Ребьонок 25, Мельник 28) Кривбас - Зоря 4:0 (Максимов 13, 40; Бартулович 68, 77) Ворскла - Металург Д 1:2 (Маркоскі 12 - Сержіо 80, Мхітарян 90 + 2) Металург З - Дніпро 1:3 (Польовий 49 – Ротань 5, Селезньов 26, Гоменюк 28) Таким чином становище перших чотирьох команд не змінилося: Динамо 28 очок, Шахтар - 24, Дніпро - 21, Металіст - 20, - і лише Таврія (17) пропустила вперед Металург Д - 18. Карпати - 15, Іллічівець - 14, Оболонь - 12, Арсенал - 10, Ворскла - 9, Чорноморець і Зоря - по 8, Металург 3 - 7, Закарпаття - 6, Кривбас - 4 (з яких три - перший виграш у сезоні).

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