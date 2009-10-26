Олена Бондаренко у Кубку Кремля поступилася майбутній його володарці
14:40, 26 жовтня 2009Харьків
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Кубок поїхав до Італії
Харків. 26 жовтня. УНІАН. Харків’янка Олена Бондаренко поступилася італійській тенісистці Франчесці Скьявоне у півфіналі Кубка Кремля з призовим фондом понад $2 млн., повідомляє Kharkiv EURO.
Матч, який відбувся 24 жовтня, завершився з рахунком 2:0 (6/4, 6/0) на користь італійки.
«У першому сеті моя суперниця чудово провела два гейми при рахунку 2/5, - сказала Франческа після матчу. - Але потім я вирішила зіграти активно на її подачі, виходила до сітки, і це принесло свої плоди. В цілому я грала сьогодні краще».
Скьявоне стала володарем Кубка Кремля, перемігши у фіналі білоруску Ольгу Говорцову.
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