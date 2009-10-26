Олена Бондаренко у Кубку Кремля поступилася майбутній його володарці

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Харків’янка Олена Бондаренко поступилася італійській тенісистці Франчесці Скьявоне у півфіналі Кубка Кремля з призовим фондом понад $2 млн., повідомляє Kharkiv EURO.

Матч, який відбувся 24 жовтня, завершився з рахунком 2:0 (6/4, 6/0) на користь італійки.

«У першому сеті моя суперниця чудово провела два гейми при рахунку 2/5, - сказала Франческа після матчу. - Але потім я вирішила зіграти активно на її подачі, виходила до сітки, і це принесло свої плоди. В цілому я грала сьогодні краще».

Скьявоне стала володарем Кубка Кремля, перемігши у фіналі білоруску Ольгу Говорцову.