Завтра Янукович виступить на майдані Свободи

Харків. 27 жовтня. УНІАН. У п’ятницю лідер Партії регіонів, кандидат на посаду президента України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить візит до Харкова.

На цей час надійшла уточнена інформація про перебування політика в Харкові.

У першій половині дня В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з керуючим Харківською єпархією УПЦ Московського патріархату митрополитом Никодимом.

В середині дня В.ЯНУКОВИЧ побуває на заводі ім. Малишева, де поспілкується з трудовим колективом і ветеранами підприємства.

Пізніше лідер ПР візьме участь у зборах партійного активу обласної організації Партії регіонів, які пройдуть в оперному театрі.

В.ЯНУКОВИЧ також виступить по місцевому телебаченні і візьме участь у мітингу на майдані Свободи.