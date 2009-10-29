В Пісочині під час пожежі загинув чоловік

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Під пожежі, яка сталася в Пісочні, загинув чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, горіло одне з приватних домоволодінь на вулиці Шкільній.

Вогнем була охоплена господарча будівля. Пожежу ліквідовали о 1.20. На місці пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка. Його вік встановлюється. Зі слів господарів, вони пустили до сараю переночувати безпритульного.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.