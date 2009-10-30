ПР зажадала відставки Князевича

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Партія регіонів вимагає відставки міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у Харкові лідер Партії регіонів, кандидат у президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ після мітингу, який відбувся на заводі імені Малишева у рамках його передвиборчої кампанії.

«Ми вимагаємо негайної відставки міністра КНЯЗЕВИЧА і всіх, хто має до цього відношення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він заявив про те, що його політична сила вимагає негайно завезти в Україну препарати і обладнання для боротьби з грипом; оголосити мораторій на всі масові заходи в країні; всім обласним управлінням охорони здоров’я відзвітувати, на скільки сьогодні Україна готова до антиепідеміологічних заходів.

В.ЯНУКОВИЧ гостро розкритикував Міністерство охорони здоров’я, оскільки вважає, що воно виявилося непідготовленим до епідемії грипу A/H1N1.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, відбулося формальне виділення коштів на боротьбу з грипом, «і на сьогодні 46 млн. жителів України залишилися незахищеними». Він вважає, що вже давно можна було завезти в Україну відповідне обладнання для діагностики захворювань.

В.ЯНУКОВИЧ також вимагає від усіх управлінь охорони здоров’я у регіонах терміново відзвітувати про готовність до проведення протиепідеміологічних заходів.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що Партія регіонів розпочне збір коштів для боротьби з грипом.