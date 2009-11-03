Офіцери КНР продовжать навчання в гуртожитках університету ім. Кожедуба – уточнена інформація

Харків. 3 листопада. УНІАН. Китайських офіцерів, які проходять навчання у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (ХУПС), у зв’язку з загрозою захворювань на грип з аудиторій відправлено в гуртожитки військового університету у Харкові, де вони продовжуватимуть навчання через Інтернет.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у регіональному медіа-центрі Міноборони України, сталося прикре непорозуміння, і під словами сьогоднішньої інформації медіа-центру про те, що «за рішенням командування ХУПС заняття з китайськими офіцерами з 4 листопада буде продовжено в місцях їхнього проживання», слід розуміти «в гуртожитках ХУПС у Харкові», де «військові викладачі університету спілкуватимуться з ними через Інтернет».

У медіа-центрі ще раз наголосили, що у зв’язку з загрозою захворювань на грип «складніше за все у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба було вирішити питання із навчанням 18 старших офіцерів Китайської Народної Республіки. Справа у тому, що їхнє навчання розпочалося з початку жовтня 2009 року і має тривати ще два місяці. Уряд КНР сплатив Україні кошти за отримання китайцями спеціальності фахівця автоматизованих систем управляння ракетних військ. Тому, рішенням командування університету заняття з іноземцями з 4 листопада буде продовжено в місцях їхнього проживання, а військові викладачі спілкуватимуться із ними через Інтернет».

Як повідомляв УНІАН, за даними медіа-центру, в ХУПС тривають заходи щодо запобігання захворювань на грип типу А/H1N1 та інші гострі респіраторні вірусні інфекцій. Профілактична робота торкнулася й 18 офіцерів КНР, що навчаються в університеті.

За інформацією начальника медслужби ХУПС полковника Григорія ЛЯХА, на ранок 3 листопада в університеті було 40 чоловік з діагнозом бронхіт легкої форми та ГРВІ. При санітарній частині військово-навчального закладу обладнано ізолятор, а в усіх підрозділах розміщена інформація про ознаки «каліфорнійського» грипу та заходи його запобігання.