Харків. 6 листопада. УНІАН. Росія не планує закривати кордон з Україною через епідемію грипу.

Як передає з Москви кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю виданню «Российская газета» від 6 листопада 2009 року сказала міністр охорони здоров`я і соціального розвитку Тетяна ГОЛІКОВА.

«Щодо «небезпечного» сусідства з Україною, то закривати кордон ми не збираємося. Але вже посилили санітарний контроль на прикордонних пунктах», - сказала Т.ГОЛІКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада заступник Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку Вероніка СКВОРЦОВА повідомила, що санітарний контроль на кордоні посилено як з боку РФ, так і з боку України через епідемію грипу.

«Всі особи, що перетинають кордон, піддаватимуться звичайним карантинним заходам. Провадитиметься оцінка стану здоров`я. При виявленні ГРВІ буде призначене лікування. В особливих випадках буде призначено карантин», - сказала В.СКВОРЦОВА.