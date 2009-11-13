Євро-2012 все-таки буде в 4 українських містах?

Харків. 13 листопада. УНІАН. Українська влада змогла подолати найголовніші перешкоди, які могли загрожувати втратою права приймати матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року рядом міст.

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві сказав посол України у Польщі Олександр МОЦИК.

Він відзначив прогрес українських організаторів, зауваживши, що його також оцінили польські організатори та експерти УЄФА.

«Думаю, що обидві сторони (Польща та Україна) вийшли на такий рівень, що немає загрозливих проблем. Є питання в тому, аби підтримувати ці темпи, які на сьогодні існують у реалізації проектів», - сказав посол.

О.МОЦИК відзначив значний вплив нещодавнього відкриття у Донецьку стадіону «Донбас Арена» на думку експертів щодо здатності України виконати взяті зобов’язання та гідно організувати чемпіонат.

За його даними, експерти також відзначають прогрес у будівництві стадіону у Харкові.

«Європейські експерти побачили-зрозуміли, що Україна – це потужна країна, і навіть такі великі проекти їй по плечу», - сказав посол.

О.МОЦИК також повідомив, що він нещодавно проводив зустріч з новим міністром спорту Польщі Адамом ГЄРШЕМ, який підвердив готовність поляків підтримувати формулу проведення мачтів Євро 2012 у 4 польських та 4 українських містах та всіляко сприяти Україні.

«Було підтверджено, що Україна та Польща - одна команда, котра зацікавлена у спільному успіху», - сказав О.МОЦИК, додавши, що А.ГЄРШ планує у листопаді відвідати Україну.

Посол висловив упевненість, що УЄФА на засіданні в грудні затвердить проведення матчів чемпіонату у чотирьох українських (Київ, Донецьк, Харків та Львів) і чотирьох польських містах. «Переконаний, що буде 4 на 4», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, у травні виконавчий комітет УЄФА затвердив формулу «4x4» на Євро-2012, але остаточно затвердив лише одне з 4 українських міст-організаторів - Київ. На право приймати матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні претендують також міста Донецьк, Львів і Харків.

У Польщі матчі пройдуть у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Познані.

На знімку: стадіон «Металіст» у Харкові, на якому завершується реконрукція до Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА