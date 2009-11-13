Добкін здобув науковий ступінь кандидата наук
15:12, 13 листопада 2009Харьків
0 0
Мер Харкова захищався в столиці
Харків. 13 листопада. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН здобув науковий ступінь кандидата наук.
Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний сайт Харківської міської ради.
Згідно з повідомленням, М.ДОБКІН захистив дисертацію на тему «Адміністративно-правовий статус виконавчих органів міських рад» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
Захист відбувся 12 листопада цього року в Інституті законодавства Верховної ради України, йдеться у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter