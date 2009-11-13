Харків. 13 листопада. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН здобув науковий ступінь кандидата наук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує офіційний сайт Харківської міської ради.

Згідно з повідомленням, М.ДОБКІН захистив дисертацію на тему «Адміністративно-правовий статус виконавчих органів міських рад» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Захист відбувся 12 листопада цього року в Інституті законодавства Верховної ради України, йдеться у повідомленні.