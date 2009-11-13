У суботу в Харкові можливий дощ

Харків. 13 листопада. УНІАН. В суботу, 14 листопада, у Харкові можливий дощ. Температура вранці +4+6°, вдень +8+9° тепла.

В Україні в суботу очікується хмарна погода з проясненнями.

У східних областях, Криму та Приазов`ї часом дощі, вночі та вранці місцями туман; температура вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території без істотних опадів; температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 11°; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вітер в Україні переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Київській області у суботу істотні опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 3-7°. У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6°.