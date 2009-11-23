У Харкові в автомобілі згорів чоловік

Харків. 23 листопада. УНІАН. У неділю близько восьмої вечора в одному з дворів Червонозаводського району Харкова загорівся автомобіль.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, вогнем був охоплений автомобіль РАФ. Він уже давно стояв у дворі і був не на ходу.

Після ліквідації пожежі всередині автомобіля було знайдено тіло чоловіка. За словами місцевих мешканців, цю машину давно прилаштував собі під житло якийсь безпритульний.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.