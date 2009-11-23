Кращим спортсменом жовтня став Савченко

Харків. 23 листопада. УНІАН. Кращим харківським спортсменом у жовтні став чемпіон світу 2009 року з гирьового спорту, заслужений майстер спорту України Олександр САВЧЕНКО. Кращим тренером Харкова став його наставник – заслужений тренер України Георгій БРОНШТЕЙН.

Як повідомляє сайт міськради. таке рішення одностайно ухвалила сьогодні експертна комісії з визначення кращого спортсмена та тренера у Харкові.

Всього на розгляд комісії були висунуті кандидатури восьми харківських спортсменів, які досягли високих результатів на чемпіонатах та кубках Європи і світу, та їхніх тренерів.