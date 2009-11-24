Політолог намагається розгадати політичну поведінку Авакова

Харків. 24 листопада. УНІАН. Місцеві чиновники і регіональні еліти сьогодні знаходяться в стані невизначеності з приводу своїх подальших перспектив, утім серед них уже починають вимальовуватися основні моделі політичної поведінки, зазначає директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, політолог Кость БОНДАРЕНКО в матеріалі, опублікованому «Левым берегом».

Експерт розділив їх на три категорії – «справжні ющенківці», «фіктивні бютівці» і «таємні регіонами».

Перша модель - «справжні ющенківці», зазначає К.БОНДАРЕНКО. За його словами, це, насамперед, губернатор Полтавщини Валерій АСАДЧЕВ, Одеський губернатор Микола СЕРДЮК, Херсонський губернатор Борис СІЛЕНКОВ і ряд інших «таких» політичних діячів. «Це ті люди, які ніколи не забувають, що вони отримали і зберігають владу виключно завдяки особистій відданості Віктору ЮЩЕНКУ. Залишаючись до кінця з нинішнім Президентом, кожен з них таємно сподівається на те, що наступний глава держави гідно оцінить їхнє чітке дотримання правил системи», - вважає директор Інституту Горшеніна.

Друга модель - «фіктивні бютівці». На думку К.БОНДАРЕНКО, яскраві представники цієї категорії регіональних політиків - Харківський губернатор Арсен АВАКОВ і Дніпропетровський губернатор Віктор БОНДАР. Приміром, каже експерт, «А.АВАКОВ своїм довголіттям на посаді губернатора зобов`язаний бізнес-зв’язкам з Петром ЮЩЕНКОМ, але це не заважає йому переконувати Юлію ТИМОШЕНКО в своїй відданості. При цьому А.АВАКОВ там, де потрібно, критикує прем`єра, дає паралельні гарантії регіоналам і своєму безпосередньому начальнику В.ЮЩЕНКУ. Така ж ситуація і у В.БОНДАРЯ. Основний розрахунок «фіктивних бютівців» - не пропустити момент для переходу в категорію «таємних регіоналів».

До третьої моделі - «таємні регіонали» - політолог відносить: мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, голову адміністрації Севастополя Сергія КУНІЦИНА, голову Радміну АРК Віктора ПЛАКІДУ, губернатора Закарпаття Олега ГАВАШІ, Луганського губернатора Олександра АНТИПОВА, Донецького губернатора Володимира ЛОГВИНЕНКА. Як зазначає К.БОНДАРЕНКО, «одна частина цих чиновників призначалася за часів другого прем`єрства Віктора ЯНУКОВИЧА і має зобов`язання перед ним. Друга частина - не має шансів зберегти свій вплив при Ю.ТИМОШЕНКО і тому змушена працювати в системі «Ющенко-Янукович проти Тимошенко». Основне завдання цієї категорії - не дати скомпрометувати себе як «справжніх ющенківців» і вчасно позначити свою лояльність Ю.ТИМОШЕНКО, щоб уникнути особистих наслідків від її можливої перемоги».

Політолог переконаний, що місцеві утримувачі адмінресурсу в особі губернаторів, мерів, керівників місцевих податкових тощо до першого туру президентських виборів намагатимуться торгуватися з основними кандидатами, а ближче до другого перетворяться на «військовополонених-чолобитників». Після другого туру виборів розпочнеться фінальна частина «приниження чиновницької гідності» - публічна презентація липових досягнень на користь уже відомого переможця. «Найзабавніше буде виглядати все це в очах В.ЮЩЕНКА. Незважаючи на все це, найімовірніше, будь-який наступний Президент України проведе 100% ротацію кадрів у регіонах», - вважає К.БОНДАРЕНКО.