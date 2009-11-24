«Металіст» вважає, що Данилов не може «балотуватися» в Президенти Премєр-Ліги

Харьков. 24 ноября. УНИАН. Руководство ФК «Металлист» считает, что нынешний Президент Объединения профессиональных футбольных клубов Украины «Премьер-Лига» Виталий ДАНИЛОВ не может принимать участие в выборах нового Президента Премьер-Лиги.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист», руководство харьковского клуба направило в Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины заявление, в котором выражает протест против выдвижения В.ДАНИЛОВА кандидатом на должность Президента Премьер-Лиги.

В документе в частности говорится, что «в случае участия в повторных выборах Президента ОПФКУ «Премьер-Лига» народного депутата Украины Виталия ДАНИЛОВА будут нарушены требования Устава ОПФКУ «Премьер-Лига», Кодекса этики и честной игры «Честная игра – дисциплина и уважение» и решения Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ от 17 июля 2009 г. Это приведет к возникновению спора относительно действительности решения Общего собрания участников ОПФКУ «Премьер-Лига», которое состоится 1 декабря 2009 года. Соответственно, в результате данных выборов не будет выбран легитимный Президент».

При этом руководство ФК «Металлист» просит обязать ОПФКУ «Премьер-Лига» отменить регистрацию кандидата на должность президента Премьер-Лиги В.ДАНИЛОВА.

Позиция клуба, говорится в заявлении, базируется «на результатах предварительно проведенной юридической экспертизы, в ходе которой установлены следующие факты»:

Во-первых, «Устав ОПФКУ «Премьер-Лига» подразумевает невмешательство органов государственной и местной власти, их должностных лиц в спортивную, социальную и предпринимательскую деятельность объединения. Кроме того, Кодекс этики и честной игры «Честная игра – дисциплина и уважение», утвержденный исполкомом ФФУ (от 26.02.2006), говорит о том, что члены ФФУ обязаны действовать аполитично в отношениях с государственными учреждениями, общественными и другими организациями. Таким образом, Виталий ДАНИЛОВ как действующий народный депутат, член политической партии не может претендовать на столь высокий пост в ОПФКУ «Премьер-Лига».

Во-вторых, «Закон о «Статусе народного депутата Украины», в частности, считает основанием для прекращения полномочий депутата выполнение любой оплачиваемой работы, в том числе и на условиях совместительства. В то же время президент ОПФКУ «Премьер-Лига» является высшим должностным лицом объединения, имеющим право первой подписи финансовых документов, открытия банковских счетов и управления ними, право распоряжения финансовыми средствами ОПФКУ и пр. Соответственно, человек, занимающий эту должность, может исполнять свои обязанности только на основании трудового договора, который согласно действующему трудовому законодательству, подразумевает статус штатного сотрудника и обязательное начисление заработной платы. И даже отсутствие фамилии ДАНИЛОВА в штатном расписании ОПФКУ «Премьер-Лига» и личный отказ от начисления заработной платы не освобождает его от выполнения обязательства по несовмещению депутатских полномочий с любой другой оплачиваемой работой. Причем в этом случае объединение вынуждено грубо нарушать трудовое законодательство, законодательство об оплате труда, требования бухгалтерского и статистического учета и пр.».

Таким образом, подчеркивают авторы заявления, «в течение последних двух лет деятельность ОПФКУ «Премьер-Лига» искусственно выводится ее руководителем за рамки правового поля». Руководство ФК «Металлист» считает, что «господин ДАНИЛОВ не имеет ни юридического, ни морального права претендовать на пост руководителя Премьер-Лиги», и просит Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ «отменить регистрацию Виталия ДАНИЛОВА на должность президента ОПФКУ «Премьер-Лига».

Как сообщал УНИАН, ФК «Металлист» предложил на пост президента ОПФКУ «Премьер-Лига» кандидатуру Сергея ХАРЧЕНКО - нынешнего руководителя Ассоциации пляжного футбола Украины, в прошлом - руководителя ООО «Медиа Спорт Промоушен».

Справка УНИАН. Регистрация кандидатов на пост президента ОПФКУ «Премьер-Лига» завершилась 16 ноября 2009 г. Выборы главы этой организации назначены на 1 декабря 2009 г.