Курси валют у банках Харкова

Долар: 8,09 - 8,1 грн.

Харків. 24 листопада. УНІАН. На 24 листопада комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,09 грн. (продаж - 8,11 грн.), євро - 12,08 грн. (12,1 грн.), Базис - 8,09 (8,162), 12,1 (12,21), Реал-банк - 8,1 (8,17), 12 (12,2) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. За даними прес-служби Національного банку України, на 23 листопада НБУ встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.0000 (на 20 листопада – 799.0000), 100 EUR – 1183.7185 (на 20 листопада – 1187.5537), 10 RUR – 2.7690 (на 20 листопада – 2.7795).

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