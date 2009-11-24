Голобуцький вважає, що Аваков вирив «сокиру війни» проти харківського БЮТу

Харків. 24 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, незважаючи на раніше висловлену підтримку Юлії ТИМОШЕНКО як кандидата в Президенти на виборах-2010, паралельно веде боротьбу з місцевими структурами БЮТ, спекулюючи на «грипозній паніці».

Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, йдеться у повідомленні для преси.

Експерт вважає, що в розпал «епідемії грипу» чиновники ХОДА свідомо пішли на погіршення ситуації в регіоні, покладаючи відповідальність за те, що відбувається, на Кабмін і особисто Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, стверджує він, «були допущені перегини з введенням карантину в дитсадках та навальних закладах, коли тисячі батьків вимушені були сидіти з дітьми вдома на неоплачуваних вихідних, а вихователі, вчителі і викладачі залишилися без оплати «карантинних».

При цьому, зазначає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, «посадовці облосвіти прямо заявляли своїм підлеглим, що за період карантину - через надбавки лікарям - будуть понижені зарплати решті бюджетників, багато вихователів і вчителів примушували брати відпустки за свій рахунок. На рівні районних нарад часто лунало: «Скажіть спасибі ТИМОШЕНКО».

Експерт вважає, що «за «антитимошенківським» демаршем з боку харківського Руху, антиурядовими заявами директорів великих харківських підприємств і звинуваченнями керівництва місцевого БЮТ в причетності до банкрутства заводу ім. Шевченка вгадується фігура керівника ХОГА А.АВАКОВА».

«Досвід попередніх років діяльності АВАКОВА свідчить про те, що Арсен Борисович завжди примудрявся встигати попрацювати на різні, часто протиборчі табори. Ось і зараз офіційно висловлена позиція АВАКОВА про підтримку ТИМОШЕНКО як кандидата в президенти України не перешкодила голові ХОДА вплутатися в боротьбу з БЮТ на місцевому рівні. У таких вчинках - весь А.АВАКОВ з його «послідовністю» і «принциповістю», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.