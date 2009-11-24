До Харкова навідається Мороз

Харків. 24 листопада. УНІАН. 25-25 листопада з візитом у Харківській області перебуватиме кандидат у Президенти України, лідер соціалістів Олександр МОРОЗ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного виборчого штабу СПУ, метою поїздки О.МОРОЗА на Харківщину є представлення виборцям своєї передвиборчої програми.

Презентація програми відбудеться 25 листопада під час зустрічі з харків’янами у залі Інституту «Метрологія» за адресою вул. Мироносицька, 42, о 15-30.

26 листопада О.МОРОЗ планує зустрітися з мешканцями Валківського, Коломацького, Нововодолазького, Краснокутського, Богодухівського районів Зустріч пройде у Валках в міському Будинку культури, повідомили у прес-службі.