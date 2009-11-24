Харченко представив програму кандидата в Президенти Прем’єр-Ліги

Харків. 24 листопада. УНІАН. Кандидат на посаду президента української Прем`єр-ліги від ФК «Металіст» Сергій ХАРЧЕНКО вважає, що головними пріоритетами нового президента Прем`єр-ліги, вибори якого призначені на 1 грудня, мають стати інтереси клубів, реформи і бізнес.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі футбольного клубу «Металіст», свої принципи і стратегію розвитку українського професійного футболу С.ХАРЧЕНКО представив футбольній громадськості країни в своїй передвиборній програмі.

Програма діяльності кандидата на посаду генерального менеджера внутрішнього чемпіонату сфокусована на трьох основних напрямах: інтереси клубів, реформи футбольного господарства і комерційна діяльність. «Це фундамент, на який має спиратися вся робота менеджменту Прем`єр-ліги у просуванні головного спортивного футбольного продукту країни – Чемпіонату України з футболу», - заявив С.ХАРЧЕНКО.

Кажучи про дотримання інтересів усіх учасників Прем`єр-ліги, кандидат акцентував на своїй рівновіддаленості від всіх українських футбольних клубів (при однаковій залежності від них у разі обрання на посаду президента) і принциповій аполітичності.

Згідно із запропонованою програмою кандидата, основні реформи футбольного господарства мають, насамперед, забезпечити внутрішню стабільність і позитивний імідж чемпіонату.

С.ХАРЧЕНКО вважає зокрема, що основою для всіх подальших дій має стати реалізація суддівської реформи. «У сьогоднішніх українських реаліях має йтися про автономізацію суддівства. Незалежність і об`єктивність суддівства буде забезпечена шляхом запровадження механізмів внутрішнього контролю з боку клубів у сфері арбітражу в рамках Асоціації футбольних арбітрів України. Для цього кожен клуб учасник Прем`єр-ліги делегує в АФАУ по 2 людини виключно із суддівським досвідом, практикою та освітою. Таким чином, формується конгрес АФАУ - найвищий орган цієї організації, що складається з 32 чоловік», - вважає С.ХАРЧЕНКО.

Характеризуючи комерційний аспект розвитку українського професійного футболу, він стверджує, що вся робота менеджменту Прем`єр-ліги в чемпіонаті має бути жорстко націлена на результат: отримання фінансових результатів для клубів.

На думку С.ХАРЧЕНКА, реалізація даної мети може бути досягнута кількома шляхами. Насамперед, ідеться про вибір моделі продажу комерційних прав на основі консенсусу інтересів клубів. «Шлях №1: ФФУ, Прем`єр-ліга і всі клуби об`єднують свої права в проекті Чемпіонат України з футболу, створюють єдиний комерційний пакет прав на довгострокову перспективу 2010-2015 рр. Шлях №2: клуби самостійно реалізують свої телевізійні права і рекламні права. ФФУ/Прем’єр-ліга залишає за собою право визначати титульного та інших спонсорів чемпіонату. Рішення має ухвалюватися виключно акціонерами футбольних клубів, у волі яких віддати перевагу тій чи іншій моделі роботи», - зазначив С.ХАРЧЕНКО.

Він також звернув увагу на те, що Прем`єр-ліга і чемпіонат мають стати сильними брендами. «Ліга має стати повноправним учасником європейського і світового футбольного співтовариства. Як результат – підвищення міжнародного авторитету, комерційної привабливості на міжнародному ринку – залучення в ряди спонсорів міжнародних мультибрендів», - підкреслив кандидат на посаду президента Прем`єр-ліги.

Як повідомляв УНІАН, С.ХАРЧЕНКО є офіційним кандидатом від харківського ФК «Металіст» на посаду президента української футбольної Прем`єр-ліги.

Реєстрація кандидатів завершилася 16 листопада. Вибори призначені на 1 грудня.