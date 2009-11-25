Харків створює муніципальну міліцію

Харків. 25 листопада. УНІАН. У Харкові створено комунальне підприємство «Муніципальна охорона».

Як передає кореспондент УНІАН, рішення утворити нову структуру ухвалили сьогодні депутати на 38-й сесії Харківської міськради 5-го скликання.

«Підприємство організоване з метою створення належних умов для реалізації і захисту майнових прав територіальної громади м. Харкова; практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення збереження, цілісності комунального майна, недопущення посягань на таке майно, припинення несанкціонованого доступу до нього; забезпечення особистої безпеки посадових осіб Харківської міської ради та її виконавчих органів під час виконання ними службових обов`язків; надання послуг, пов`язаних з охороною державної, комунальної та іншої власності, а також охороною громадян», - йдеться у повідомленні на сайті міськради.

У пояснювальній записці до проекту цього рішення, підготовленій Юридичним департаментом, зазначається, зокрема, що «відсутність муніципальної міліції і не завжди оперативне реагування правоохоронних органів на заяви про неправомірні дії і перешкоду в здійсненні законної діяльності виконавських органів Харківської міської ради не дозволяє повною мірою захистити і відновити порушені права територіальної громади».

Створення КП «Муніципальна охорона», йдеться у записці, «дозволить відмовитися від додаткових витрат з міського бюджету в сумі понад 1 млн. 400 тис. грн. на оплату послуг з охорони громадського порядку, що надаються Державною службою охорони при ГУ МВС України в Харківській області».

Дане підприємство пропонується закріпити за Департаментом з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони.